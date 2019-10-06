وكالات (smc)

قال إن الفشل يعني انتكاسة حقيقية لثورة السودان المجيدة

أكد د. الشفيع خضر، المفكر السياسي، إن أولى شروط نجاح عملية التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة المزمع إنطلاقها منتصف اكتوبر الجاري بجوبا، هو الإبتعاد عن المناورات التكتيكية، مشدداً على أنه لا مجال لفشل محادثات السلام .

وقال خضر في مقال نشر بموقع القدس العربي بعنوان “السودان والبحث عن السلام”، إن الفشل يعني انتكاسة حقيقية لثورة السودان المجيدة، وضرب الفترة الانتقالية في مقتل، مضيفاً “بصراحة إذا ما كانت الإرادة المسيطرة حقا، عند كل الأطراف، هي الاستجابة لشعارات ثورتنا المجيدة، فليس هناك سوى اتجاه واحد يجب أن تسير فيه هذه المفاوضات، وهو اتجاه النجاح.”

وأضاف خضر أن المحادثات لن تدور بين خصوم أعداء بل بين حلفاء شركاء وإن جلسوا على ضفتين، مبيناً إن هذا الأمر يعد من أهم مقومات نجاح المحادثات هذه المرة، وفي نفس الوقت أسباب فشلها إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار، داعياً الجميع لإدراك أن الثورة خلقت واقعا جديدا مختلفا عن الواقع السابق، ومواتيا أكثر منه لتحقيق السلام، خاصة وأن الحركات المسلحة شريك أساسي في إزكاء شعلة هذه الثورة المجيدة.