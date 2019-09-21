الشيوعي: الحوار الثنائي والجزئي لن يسهم في معالجة قضايا البلاد

الخرطوم : (smc)

دعا لفتح حوار شامل مع كافة مكونات الحركات المسلحة

دعا الحزب الشيوعي لفتح حوار شامل مع كافة مكونات الحركات المسلحة مبيناً أن الحوار الثنائي والجزئي لن يسهم في معالجة قضايا البلاد وأن لغة الإقصاء ستقود البلاد للمربع الأول .

وقال محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب السياسي لـ(smc) أن الإعتراف بوجود أزمة يمثل أولى خطوات تحقيق السلام وإستدامة التنمية ، مطالباً بفتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بمناطق النزاعات والحروب .

ودعا الخطيب حكومة حمدوك للتمسك ببرنامج الحرية والتغيير وتنفيذ أولويات الحكومة وعلى رأسها السلام والدخول في مفاوضات مباشرة مع جميع مكونات الحركات المسلحة التي تشمل عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد نور وقيادة الجبهة الثورية دون إقصاء لأحد من الحركات المسلحة .

وأكد الخطيب أن معالجة قضايا اللاجئين والنازحين يمثل إنتصاراً للثورة السودانية بإعتباره من أولويات برنامج إعلان الحرية والتغيير