الصحة: ارتفاع ضحايا اعتداءات المجموعات المتفلتة إلى (13)

كشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف دكتور سليمان عبد الجبار عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء اعتداءات المجموعات المتفلتة من عمليات الذبح والطعن من 11 إلى 13 قتيل.

وأشار إلى تهشيم 14 عربة اسعاف تم الاعتداء عليها مما أدى إلى انحسار وصول الكادر الطبي للمستشفيات.

وأكد عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم انسياب الخدمة بجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات بما فيها مستشفى البان جديد الذي حدثت فيه بعض الإشكاليات.

وأوضح أن هناك مستشفيات طلبت الرجوع للعمل بعد توفير التأمين والترحيل، وأكد توفير التراحيل للكوادر، ونفى أي حديث حول إغلاق للمستشفيات، بيد أنه أقر ببعض الإشكاليات التي حدثت في مستشفى المعلم ورويال كير جراء أحداث منطقة كولومبيا. و

حول ما تردد عن اغتصاب الممرضات جراء الأحداث قال: لم نسجل أي حالة وكل الحالات التي تم الفحص عليها بمستشفى رويال كير لم تكن بينها أية حالة اغتصاب،

وأشاد بمبادرة كبار الاستشاريين للتأكد من حضور الأطباء ونواب الأطباء مما ساعد في عودة كل المستشفيات للخدمة. وحيا وكيل وزارة الصحة العاملين في الحقل الصحي من الكوادر الطبية والصحية على وقفتهم وما ظلوا يقدمونه من خدمة على الرغم من التحديات الماثلة والظروف التي تمر بها البلاد، وعزا أي تأخير أو قصور في تقديم الخدمة بسبب عدم توفر بعض المعينات وإغلاق الشوارع.

سونا