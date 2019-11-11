الخرطوم (smc)

أكدت وزارة الصحة الإتحادية تعاملها مع التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بشأن إنتشار الكوليرا بالبلاد بصورة جدية من خلال متابعة الأوضاع الصحية بالبلاد وإيجاد معالجات جذرية لأي حالات طوارئ.

وقال د. بابكر المقبول مدير الطوارئ و مكافحة الأوبئة بالوزارة في تصريح لــ (smc) أن العمل مستمر من قِبل الوزارة لمعالجة الأوضاع الصحية بصورة جزرية من خلال مراقبة خدمات النظافة وسلامة المياه، بجانب مراقبة الأسواق والمطاعم حتى لا تتأثر صحة المواطنين، كاشفاً عن وجود متابعة للوضع الصحي بجميع الولايات، ومراقبة معدلات الحالات بصورة يومية ودورية، فضلاً عن العمل علي توفير الإحتياجات المُلِحّة للحالات الطارئة.

وفي سياق متصل كشف المقبول عن بذلهم مجهودات للسيطرة علي الوضع الصحي بولاية كسلا للقضاء على الملاريا وحمى الضنك بصورة نهائية، مؤكداً إن الوزارة وحكومة الولاية توليّان أمر الصحة إهتمام كبير من خلال التدخل لمنع إنتشار الحميات فى بؤرة محددة في الأحياء المتاثرة ومنع إنتشارها لباقي المحليات الغير متاثرة.