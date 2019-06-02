الصحة الاتحادية تعلن اكتمال الاستعدادات لطوارئ عطلة الفطر

أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، سليمان عبدالجبار، اكتمال الاستعدادات لطوارئ عطلة عيد الفطر المبارك، وكشف عن خطة إسعافية على المستوى الاتحادي والولايات لتغطية كل الخدمات بمختلف المنافذ والمستشفيات والمراكز الصحية خاصة أقسام الطوارىء خلال العطلة.

وقال عبدالجبار بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الوزارة وفرت الحاجة من الإمداد الدوائي والمستهلكات الطبية، مشيراً إلى وضع جداول للمناوبات الإدارية ومناوبات تقديم الخدمات عبر المؤسسات في أقسام الطوارىء والأقسام التشخيصية والعلاجية.

وبشأن مستشفيات ولاية الخرطوم، أوضح عبدالجبار”أن مهمة وزارته الإشراف عليها للتأكد من عمل المستشفيات العامة خلال عطلة العيد، مشيراً إلى وجود غرفة مركزية لمستشفيات الولاية ستظل في حالة انعقاد دائم لمراقبة الوضع الصحي”، لافتاً إلى أن الخرطوم بها أكثر من 50 مستشفى إضافة للمراكز الصحية.

وكالات