الصناعة: إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، في وقت أكدت فيه عمل مسح صياني لكافة المصانع المتوقفة ومراجعتها.

وقال مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة في تصريح لـ(smc) أن الوزارة ستعمل علي معالجة الغلاء بالأسواق والإستفادة من التعاونيات في تخفيف الأعباء المعيشية، مشيراً إلي أن الفترة القادمة ستشهد وضع مزيد من الضوابط والخطوات التي من شأنها أن تُسهم في تطوير الصناعة بالبلاد.

وأكد مدني أنه سيتم عمل مسح صياني للمصانع المتوقفة عن العمل ومراجعتها توطئة لإعادة تشغيل عدد منها حسب التقييم.