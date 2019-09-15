الصناعة والتجارة تعلن عن خطة الوزارة الإسبوع الجاري

الخرطوم (smc)

السودان والبرازيل يرتبان لتوقيع مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون والتبادل التجاري

كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالرحمن أحمد عجب عن إعلان خطة ورؤية الوزارة للمرحلة المقبلة الإسبوع الجاري.

وكان د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء قد أعلن الإسبوع الماضي حكومة الفترة الإنتقالية وسمى مدني عباس مدني وزيراً للصناعة والتجارة.

وعلى صعيد آخر كشف عجب عن توقيع مذكرة تفاهم مع البرازيل بشأن تفعيل التعاون والتبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن عدد من الشركات البرازيلية أبدت إستعدادها لتقديم الدعم الكامل وتجاربها المتطورة في ترقية صادرات البلاد، مشيراً إلي أن مذكرة التفاهم تهدف لتنشيط الإتفاقيات الإقتصادية بين البلدين وسُبل تعزيزها.

وكشف عجب عن لقاء سيتم عقده مع سفيرة البرازيل خلال الفترة القادمة بخصوص تعزيز التعاون بين الدولتين في المجال الصناعي والتجاري.