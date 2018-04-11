الصندوق العربي يقرض السودان ما يعادل 100 مليون دولار

تم التوقيع على إتفاقية بين السودان وصندوق النقد العربي يمنح بموجبها قرضاً للسودان بقيمة 22.8 مليون دينار عربي حسابي” حوالي 100 مليون دولار أمريكي”، وذلك فى إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ووقع عن السودان الفريق د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومحافظ الصندوق عن جمهورية السودان، وعن صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وذكرت سونا أن القرض يدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بما يُسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويوفر فرص العمل.

وبتوقيع الإفاقية يكون الصندوق قد قدم 15 قرضاً لجمهورية السودان، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 134 مليون دينار عربي حسابي، “نحو 582 مليون دولار أمريكي”.