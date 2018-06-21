الصين: جهود الحكومة السودانية أسهمت في تحسن الأوضاع في دارفور

وكالات (smc)

قال تشانغ ديبان ممثل الصين في مجلس الأمن ان السنوات الأخيرة شهدت تحسنا كبيرا في الوضع السياسي والأمني في منطقة دارفور، عازياً ذلك إلى التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ودعا تشانغ حسب موقع شينخوا باللغة الفرنسية إلى عدم إغفال جهود الحكومة السودانية نفسها مبيناً أنها عملت لسنوات عديدة على بناء قدراتها الخاصة في مجالات الأمن والحكم وسعت إلى تعزيز عملية المصالحة السياسية.

وأضاف “نحن سعداء جدا بالتقدم الذي شهدناه في دارفور”. ودعا تشانغ المجتمع الدولي إلى مواصلة احترام قرارات الحكومة السودانية بشأن قضية دارفور.

كما أعرب عن أمله في أن يساهم المجتمع الدولي بفعالية في تحقيق السلام والاستقرار في دارفور، مع التركيز على بناء القدرات المحلية ، وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية، إضافة إلى دعم حكومة السودان في جهودها لتعزيز المصالحة وإعادة إعمار دارفور.