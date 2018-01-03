العاهل السعودي وأمير الكويت يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين البلدين، وقضايا ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بالصباح، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وهنأ العاهل السعودي أمير الكويت بسلامة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي محمد الخضر، والوفد المرافق له، بعد تعرض مروحية كانت تقلهم لحادث، اليوم، خلال زيارتهم إلى بنغلاديش.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين إلى جانب موضوعات ذات اهتمام مشترك.

وفي وقت سابق اليوم، تعرضت مروحية كانت تقل رئيس الأركان العامة الكويتي إلى حادث في بنغلاديش، أدّى إلى هبوطها اضطراريا، وإصابة أحد ركابها.

وكان “الخضر” قد وصل إلى بنغلاديش الإثنين الماضي، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث قضايا ذات اهتمام مشترك.