الخرطوم (smc)

كشفت حركة العدل والمساواة عن عقد لقاء مع مستشارة المبعوث الأمريكي لشؤون السودان وجنوب السودان بشأن تحقيق السلام الشامل بالبلاد، في وقت أكدت فيه إنفتاحها علي كافة الأطياف السياسية من أجل عملية السلام.

وقال نهار عثمان نهار الأمين السياسي للحركة في تصريح لـ(smc) أن اللقاء تناول رؤية الحركة حول العملية السلمية وتحقيق السلام الشامل بالبلاد، مشيراً إلي أنهُ تم الإتفاق علي أهمية الإلتزام بإتفاقية جوبا فيما يخُص تعيين الولاة والمجالس التشريعية وإرجائه لحين الوصول لسلام شامل لجهة أن أي خطوة أُحادية يُمكن أن تنسف ما تم التوصل إليه حتي الآن، مؤكداً ضرورة إكمال ملف الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة علي السلام.

وكشف نهار عن وجود إتصالات مع مختلف المكونات السياسية بغرض تحقيق السلام والإستقرار، فضلاً عن إنجاح الفترة الإنتقالية.