العدل والمساواة: مصر لم تلعب أي دور إيجابى في قضية دارفور

الخرطوم (smc)

اتهمت حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام مصر بعدم لعب أي دور إيجابي في قضية دارفور منذ بدايتها بجانب عدم استضافة أي منبر تفاوضي لحل المشكلة قائلة إن موقفها من القضية ظل ضبابياً وغير واضح.

وحذر محمد عبدالله هريو الأمين السياسى للحركة القاهرة من أي محاولات لإقحام حركات وفصائل دارفور لتعكير الأجواء بالمنطقة.

وقال هريو لـ(smc) إن متمردي دارفور أصبحوا مرتزقة ويحاربون بالوكالة لبعض دول الجوار، مبيناً أنه من غير المستغرب أن تستعين بهم مصر في تصعيد تحركاتها ضد البلاد، مؤكداً أن هذا السلوك يعتبر غير مقبول من أبناء دارفور.