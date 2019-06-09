العراق.. الدفاع المدني يوضح أسباب الحرائق

شرحت مديرية الدفاع المدني في العراق، أسباب حوادث حرائق المحاصيل الزراعية، وأكدت أن عددها بلغ 272 حريقا.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن “حوادث الحرائق التي طالت حقول المحاصيل الزراعية في الأسبوع الأول من شهر مايو وامتدت شهرا واحدا، شملت حقول الحنطة والشعير في عدة محافظات من البلاد”.

وأضاف البيان أن “أسباب الحوادث كانت: 74 حادث عطب أسلاك كهربائية، و35 حادثا متعمدا، و25 حادث شرارة نار من الحاصدة، و22 حادثا بسبب رمي أعقاب السجائر المشتعلة، و32 حادثا مصدرها نار خارجية، و84 حادثا لم تحدد من قبل الأدلة الجنائية”.

كما نوّه البيان بأن “عدد المساحات المحترقة خلال الفترة الماضية المحددة من الثامن من مايو وحتى إصدار البيان بلغت أكثر من 40 ألف دونم”.

وأشار إلى أن “عدد المساحات التي أنقذت من النيران بلغت أكثر من 992 ألف دونم زراعي”.

وكان الكثير من الحرائق قد اندلع في مئات الدونمات ومساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في العراق، خاصة في مدن وسط وشمال وغرب العراق، مسببة خسائر كبيرة للمزارعين هناك، الذين كانوا ينتظرون موسما اعتبروه جيدا، خصوصا بعد كمية الأمطار التي هطلت ووعدت بمحصول وفير هذا العام من الحنطة والشعير.

وشملت هذه الحرائق مدناً خرجت حديثاً من سيطرة تنظيم داعش، وأهمها مدينة الموصل التي تشهد منذ شهر تقريبا بشكل شبه يومي حرائق لمزارع الحنطة والشعير، وهو أمر يعتبره مسؤولون في المحافظة عملا تخريبيا يستهدف الأمن الغذائي للمواطنين.

العربية نت