العون الإنساني: (260) منظمة تقدم المساعدات بجنوب كردفان والنيل الأزرق

الخرطوم (smc)

كشفت مفوضية العون الإنساني عن وجود أكثر من (260) منظمة طوعية تعمل في مجالات العون الإنساني بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مشيرة إلى أن المنظمات الإنسانية تعمل على نقل وتوزيع المساعدات للمواطنين بصورة مستدامة.

وقال المستشار أحمد محمد عثمان، مفوض مفوضية العون الإنساني بالإنابة، في تصريح لـ(smc) إن المفوضية قامت بزيارات لمناطق النازحين بولاية جنوب كردفان وإمدادهم بالمعينات اللازمة، مبيناً أن السودان مفتوح لتلقي الدعومات للمتضررين وفقاً للتقارير، موضحاً أن المفوضية تتسلم الإشعارات والإخطارات من المنظمات للوصول للمواطنين طوال العام، مشيراً إلى أن عدد المنظمات الطوعية بولاية جنوب كردفان وصل إلى (160) بينما تجاوز بالنيل الأزرق (100) منظمة.

ولفت عثمان إلى أن المساعدات يتم إيصالها بواسطة الحكومة وفقاً للمسارات الإنسانية عبر المطارات والموانئ السودانية.