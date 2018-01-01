الفاضل: تنفيذ مقررات الحوار بند راتب في اجتماعات القطاع الاقتصادي

الخرطوم (smc)

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير الإستثمار مبارك الفاضل، عن اجتماع للجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عقب إجازة الموانة العامة للدولة، مشيراً إلى عقد اللجنة اجتماعاً الإسبوع الماضي لمتابعة موقف تنفيذ هذه التوصيات.

وقال الفاضل في تصريح لـ(smc) إن جميع القطاعات تعمل على تنفيذ التوصيات ووصلت لنسب مختلفة، بجانب إستمرارها في التداول حول هذه التوصيات والقرارات، مشيراً إلى أن مقررات الحوار الوطني تعتبر بند راتب للقطاع الاقتصادي ويتم التداول حوله في إجتماعات الوزارات وأنه يتم من خلاله التنوير بمستوى تنفيذ القرارات التي تلي هذه الوزارات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن مخرجات الحوار الوطني في الجانب الإقتصادي أوصت بضرورة المحافظة على سياسة التحرير الإقتصادي وتحقيق التوازن المالي والإقتصادي بالبلاد وتهيئة الأرضية للاستثمارات.