الفريق أول عطا يسلّم رسالة من البشير إلى رئيس غينيا الإستوائية

نقل للرئيس نغيما خالص تقدير السيسا لتكفله ببناء المقر الدائم

مالابو (smc)

قام الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني رئيس السيسا، بزيارة إلى غينيا الإستوائية سلّم خلالها رسالة من المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما.

وتناولت رسالة الرئيس البشير دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتقديم دعوة رسمية للرئيس نغيما لزيارة السودان، حيث رحب سعادته بالدعوة مبدياً رغبته الاكيدة في تطوير العلاقات بين البلدين.

وقدم الفريق أول عطا تنويرا لرئيس غينيا الإستوائية عن التنسيق بين أجهزة المخابرات الإفريقية في التحديات التي تواجه القارة والقضايا السياسية والأمنية الملحة، فيما قدم الرئيس نغيما شرحاً مفصلاً عن تطورات الأوضاع السياسية والإقتصادية في بلاده متناولاً مجمل الأوضاع في القارة.

وقام الفريق أول عطا وبصحبة المدير التنفيذي للسيسا شيملس ولد سمايت بنقل خالص تقدير السيسا ومدراء أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية لرئيس غينيا الإستوائية لتكفله ببناء المقر الدائم للسيسا في أديس أبابا، واستمع الرئيس نغيما لتنوير عن سير أعمال البناء في مشروع بناء المقر الدائم والذي يتوقع إكتماله العام المقبل.