الفلك الدولي: الأربعاء 5 يونيو أول أيام عيد الفطر

قال مركز الفلك الدولي ومقره في الإمارات، بأن الأربعاء 5 يونيو سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بالدول الإسلامية والعربية، باعتماد رؤية الهلال، وذكر أن الاختلاف المحتمل سيحدث حال أكد شهود عيان رؤية الهلال، يوم الإثنين .

وأوضح مدير المركز محمد عودة، أنه من المقرر “تحري رؤية هلال شوال، الإثنين 3 يونيو، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس بثلاث دقائق في السعودية، وفي أبوظبي والكويت والبحرين، والعراق سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس”.

وأضاف “أما في سوريا والأردن، فسيغيب القمر بعد 4 دقائق، وفي صنعاء بعد 6 دقائق من غروب الشمس، وليبيا وتونس بعد 7 دقائق، كذلك في معظم الدول العربية والإسلامية”.

وتابع عودة، “وفقاً لما سبق وحسب الأجهزة المتاحة لرصد الأهلة، فإن رؤية هلال شهر شوال غير ممكنة، ومن ثم فإن الأصل أن يكون الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك باعتماد رؤية الهلال”.

وذكر أن بعض الفقهاء يرون أن غروب القمر بعد الشمس كاف لاعتماد رؤيته، حتى وإن لم ير بأحدث الأجهزة.

وكالات