الخرطوم (smc)

كشف السفير المصري بالخرطوم حسام عيسي عن عقد إجتماع لوزراء الري والكهرباء بالبلدين حول سد النهضة يومي (21-22) من الشهر الجاري بالخرطوم، مشيراً إلي أن الإجتماع سيُناقش وضع قواعد لملء وتشغيل السد بما لا يؤثر علي دولتي المصب، فضلاً عن عدم التعارض مع مصالح دول الجوار.

وتوقّع السفير المصري حسام عيسي في تصريح لـ(smc) الوصول لرؤية مشتركة حول تشغيل السد، كاشفاً عن عدد من المقترحات التي ستتم مناقشتها خلال إجتماعات الخرطوم.

وفي سياق آخر أعلن عيسي عن إكتمال كافة الترتيبات لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السودان في مرحلته الأولي بـ(50) ميغاواط خلال ديسمبر الجاري، مؤكداً إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة المُضي قدماً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان بما يخدم مصلحة البلدين.