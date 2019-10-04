الخرطوم (smc)

أصدرت السلطات المصرية اليوم الجمعة قراراً بتسليم الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان إلى السلطات السودانية وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة المصرية.

وتأتي الخطوة في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التى ‏تربط بين السودان ومصر، ‏وتعزيزاً لأواصر التعاون بين حكومتى البلدين الأجهزة التنفيذية وحرصها على ترسيخ قيم التسامح والأخوة بين شعبى وادى النيل.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الطالب وليد والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا. ومن ومن المتوقع وصول الطالب المفرج عنه إلى الخرطوم مساء اليوم.