القبض علي (48) متهماً في الأحداث الأخيرة بالنيل الابيض

ربك(smc)

كشفت ولاية النيل الابيض عن بدء التحري في الاحدات التي شهدتها الولاية مؤخراً، وعمليات النهب والتخريب التي طالت بنك ام درمان الوطني بمدينة ربك ، مشيرة الي القاء القبض علي اكثر من (48) متهما في الأحداث.

وقال اللواء حيدر علي الطريفي والي الولاية المكلف في تصريح لـ(smc) انه تم تشكيل محاكم وقضاة ووكلاء نيابة لعمليات التحريات، مؤكداً ان كل من تثبت ادانته سيتم تقديمه للمحاكمة، مشيراً إلى الانتشار الامني الواسع من الشرطة وقوات الدعم السريع علي نطاق المحليات لتأمين كل المرافق الحيوية والاستراتيجية بالولاية.

من جهة أخرى لفت الطريفي الي انسياب الدقيق المدعوم من الشركات والاتفاق مع غرفة النقل لترحيل الجازولين للخدمات اليومية والمواصلات.