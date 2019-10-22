القضارف (smc)

كشفت إدرة أسواق المحاصيل بولاية القضارف عن دخول (39) شركة لشراء المحاصيل من أجل الصادر خلال الموسم التسويقي لمحصول السمسم، مشيرة إلى إكمال (12) شركة أجراءتها فيما تقوم (27) شركة أخرى بإستكمال الإجراءات.

أوضح مصطفى أحمد الحسين مدير أسواق المحاصيل بولاية القضارف لــ(smc) أن السوق بدء إستقبال وارد محصول السمسم بمتوسط يصل من(1300_900) جوال فى اليوم، متوقعاً الزيادة فى الواردات خلال الأيام المقبلة.

وقال الحسين إن السوق أكمل الإستعدادت لبدء الموسم التسويقي الجديد وذلك بتجهيز قاعات المزاد ومواقع عرض المحاصيل والموازين، مؤكداً أن مؤشرات الوارد اليومي لمحصول السمسم تشير إلى الإنتاجية الجيدة من خلال الكميات التي وصلت السوق حتى الآن.