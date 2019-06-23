القوى الوطنية: أي لقاءات غير معلنة مع السفراء “نشاط إستخباري”

الخرطوم (smc)

أكدت تنسيقية القوى الوطنية التي تتكون من أكثر من (120) حزب وحركة موقعة على سلام، رفضها للقاءات غير المعلنة والخفية التي يقوم بها بعض قيادات الأحزاب السياسة مع السفراء الأجانب، في وقت أكدت فيه رفضها للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد.

وقالت د. سهير صلاح نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي والقيادية بالقوى الوطنية في تصريح لـ(smc) إن اللقاءات المخفية للأحزاب السياسية مع بعض السفراء الأجانب تعتبر لقاءات إستخبارتية وتجسس وغير مقبولة بإعتبار أنها تخالف الأعراف والتقاليد الإقليمية والدولية.

وفي ذات السياق كشف المهندس الطيب مصطفي القيادي بالقوى الوطنية عن إتجاه لفتح بلاغات ضد بعض قيادات قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، بسبب التحريض على التخريب ووضع المتاريس وقفل الشوارع أمام حركة المواطنين، داعياً المجلس العسكري للتعامل بحسم كافة الظواهر السالبة.