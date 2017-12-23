القوى الوطنية تعلن قائمة المرشحين في انتخابات المحامين

أعلنت القوى الوطنية المتحالفة، يوم السبت، عثمان محمد الشريف مرشحاً لها لمنصب نقيب المحامين، ضمن قائمة تضم أكثر من 20 عضواً. ويخوض (الوطني) الانتخابات بقائمة موحدة متحالفاً مع قوى الحوار الوطني، تعزيزاً لروح الوفاق وتقوية للوطنية.

وقال أمين الأمانة العدلية في حزب المؤتمر الوطني محمد بشارة دوسة، في مؤتمر صحفي، بدار الحزب، يوم السبت، إن حزبهم اتخذ قراراً جوهرياً بخوض هذه الانتخابات بقائمة موحدة، من خلال تحالف مع قوى الحوار الوطني، تعزيزاً لروح الوفاق التي تسود الساحة السياسية وتقوية للروح الوطنية.

ودعا دوسه القوى السياسية إلى عمل شراكات وتحالفات من أجل مصلحة الوطن.

من جانبه، قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أحمد سعد عمر، إن على النقابة القادمة دور كبير في إنجاز الدستور الدائم الذي دعت له توصيات الحوار، مؤكداً حرصهم على القائمة الوطنية في هذه الانتخابات.

بدوره، أكد رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية إبراهيم آدم إبراهيم، أن التحالفات السياسية تقوم على الفاعلية والحراك تجاه خدمة الشعب. وامتدح العقلية التي قادت هذه القوي لمثل هذا التحالف.

وتمَّت تسمية زين العابدين محمد وكيلاً بجانب عماد الفادني أميناً عاماً ومحمد حسن عوض الله للمالية، فضلاً على سبعة مقاعد لأحزاب الحوار الوطني، منها مقعدان لشخصيتن قوميتين يختارهما المؤتمر الوطني.