القيادة التاريخية تعقد مؤتمرها العام في يونيو القادم

نيالا (smc)

شرعت حركة تحرير السودان القيادة التاريخية في ترتيبات قيام مؤتمرها العام لإعلان تحولها لحزب سياسي في يونيو القادم، في وقت أكدت فيه تمسكها باتفاق السلام الموقع بينها والحكومة.

وقال العمدة هاشم موسى أمين الإدارة والتنظيم بالحركة لـ(smc) إنه بعد اكتمال ملف التريبات الأمنية الخاص بالحركة بدأ التجهيز لمرحلة التحول لحزب سياسي فاعل ونشط في الساحة السياسية، مؤكداً أن الترتيبات الأمنية من أهم البنود والملفات التي يتوجب على كافة الحركات الموقعة إكمالها لمواصلة تنفيذ بقية بنود اتفاق السلام.

وأضاف موسى أنه ينبغي على جميع القوى السياسية التجهيز للفترة القادمة والإستعداد لخوض الانتخابات العامة.