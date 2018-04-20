الكهرباء توقع عقد إنشاء أول محطة لإنتاج طاقة الرياح

وقّعت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وشركتا أفريقيا للطاقات المتجددة وفيستس الدينماركية، يوم الخميس، على عقد إنشاء أول محطة لإنتاج طاقة الرياح بسعة 1400 ميقاواط تبدأ بإنتاج 200 ميقاواط، في مدن طوكر ودنقلا ونيالا في المرحلة الأولى.

وأكد المدير العام لشركة الكهرباء القابضة، صالح علي عبدالله، اهتمام الوزارة بتنوع استخدام مصادر الطاقة، وأشار خلال حفل توقيع العقد بمباني شركة التوليد المائي والطاقات المتجددة، إلى أن مخرجات الدراسات التي أجريت في أطلس الرياح أشارت إلى إمكانية إنتاج 25 ألف ميقاواط من كهرباء الرياح في البلاد.

ونوه إلى اختيار الوزارة لأفضل أنواع التكنولوجيا في إنتاج الكهرباء، وتشمل الاتفاقية الموقعة على تدريب عدد مقدر من المهندسين في مجال تشغيل الشبكة بالدنمارك، بجانب العاملين في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وصولاً إلى مراحل إكمال المشروع.

وقال عبدالله إن مخرجات دراسات أطلس الرياح غطت ولايات البلاد كافة، حيث أكدت احتلال السودان لموقع الصدارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية لإنتاج 1400 ميقاواط من طاقة الرياح 7 سنوات.

من جهته أكد ممثل شركة أفريقيا للطاقات المتجددة، عمر أحمد عثمان، انتهاء المشروع في موعده المحدد، وقال إن كافة الدراسات التي أجريت تؤكد بأن السودان سيحتل موقعاً ريادياً في مجال طاقة الرياح التي تعتبر أقل تكلفة مقارنة بأنواع التوليد الأخرى.

الشروق