شهد ملعب “عبد الله بن خليفة” الدولي بنادي الدحيل بالدوحة، مساء اليوم الأربعاء 27-11-2019، فوزاً كبيراً للمنتخب الكويتي على المنتخب السعودي بنتيجة 3-1، فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، والمقامة فى قطر.

انتظر المنتخب الكويتي حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لتسجيل هدفين متتاليين في مرمى نظيره السعودي، مساء اليوم الاربعاء 27-11-2019، بالجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

صنع هدفا الكويت القائد المخضرم “بدر المطوع” الذي يلعب مباراته الدولية 160 مع المنتخب الأزرق اليوم، من بينهم 10 مباريات خارج أجندة الفيفا.

وصنع بدر المطوع الهدف الأول في الدقيقة 43 بتمريرة بينية في عمق دفاع السعودية لحظة تحرك أحمد الظفيري من دون كرة على قوس منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة ويسددها على يمين الحارس القرني.

وعاد بدر المطوع ليُرسل كرة طولية في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول ضرب بها مصيدة تسلل السعودية، لتجد كرته سامي الصانع الذي تسلم وراوغ الحارس القرني قبل أن يودعها في الشباك الفارغة.

وأهدر المنتخب السعودي فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 9 حين استغل يحيى الشهري خطأ دفاعي فادح من سامي الصانع داخل منطقة الجزاء، لكن الشهري وضع الكرة بغرابة جوار القائم الأيسر والمرمى خال تمامًا.

في الشوط الثاني، قتل المنتخب الكويتي المباراة بإجراء العديد من التغييرات التكتيكية التي ساعدته على تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 90 عن طريق البديل “مبارك الفنيني”.

وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة، سجل منتخب السعودية هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 96 بواسطة اللاعب الموهوب “فراس البريكان”.

وبهذه النتيجة العريضة تعتلي الكويت صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ومن حسن حظ السعودية أن البحرين وسلطنة عُمان تعادلا في وقت سابق اليوم، ما سيجعل المنافسة مفتوحة على جميع الأصعدة حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقد خاض المنتخب السعودي مباراة اليوم بعد أيام قليلة فقط من تأكد مشاركته في البطولة، مما أثر على إستعدادات الفريق، لهذه المنافسة التي لم تكن في حسابات مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

ودخل المنتخب السعودي هذه البطولة وهو منتشي بالأداء الجيد الذي قدمه في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية والذي ظهر في الريمونتادا التي قام بها “الأخضر” أمام أوزباكستان في الفوز الكبير بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الأخير.

كما تمثل البطولة احتكاكًا ضخمًا للأخضر في سبيل تطوير الأداء استعدادًا للمرحلة المقبلة الصعبة في التصفيات، وسبق لمنتخب الصقور الخضر الفوز ببطولة كأس الخليج العربي ثلاث مرات.

أما الكويت، والذي يُعد صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، دخل هذه البطولة وعينه على إعادة النشاط والحيوية للكرة الكويتية مجددًا من خلال التتويج باللقب الغائب منذ نسخة 2010 والتي أقيمت فى اليمن.

وتعتبر مواجهة اليوم هي الواحدة والعشرين في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما ببطولات كأس الخليج، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في خمس لقاءات، مقابل تسعة إنتصارات للكويت، وخيم التعادل بينهما في سبع مباريات.

وسجل لاعبو السعودية 19 هدفًا في المرمى الكويتي، بينما نجح لاعبو الكويت في إحراز 29 هدفًا بالشباك السعودية بعد نتيجة لقاء اليوم.

المصدر: كورة