اللجنة التنسيقية للحوار: لاخلاف حول إنعقاد الجمعية العمومية

وصفت ماجاء في هذا الصدد بأنه مكايدات سياسية

الخرطوم (smc)

أكدت اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، عدم وجود أي خلافات داخل قوى الحوار بسبب الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية للحوار، مشيرة إلى أنها لم تتلق رفض من أي حزب أو حركة لإجتماعات الجمعية المرتقبة للنظر في تعديل التوصيات.

وقال د. عثمان أبو المجد عضو اللجنة لـ(smc) أنه لم تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية حتى الآن، مبيناً أن اي حديث من هذا النوع يعتبر مكايدة سياسية وتسويف وسعي لاجهاض قيام الجمعية العمومية، مبيناً أن إجتماعات الجمعية تقوم على النصاب القانوني.

وأوضح أبو المجد أن خارطة طريق الحوار الوطني أكدت على حل كل القضايا بالتوافق، قائلاً: اي حديث عن رفض او ممانعة حزب او حركة أمر غير وارد ، مؤكداً عدم إلإلتفات الى الوراء بإعتبار أن هذا الحديث لايمثل الجمعية العمومية.

وعن موعد إنعقاد الجمعية قال “هناك مساحة من الوقت وان الاجتماع سيتم الإتفاق عليه لاحقا”.