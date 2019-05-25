اللجنة الخاصة تقف على تحضيرات العروة الصيفية بمشروع حلفا الزراعي

وقفت اللجنة الخاصة بمتابعة الموسم الزراعي الصيفي بالمشاريع الزراعية بالسودان برئاسة الفريق السر الامين ممثل اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي والتي ضمت وكيل وزارة الزراعة والغابات ووكيل وزارة الري والموارد المائية وعددا من المختصين ،وقفت خلال زيارتها الأولى لمشروع حلفا الجديدة الزراعي على تحضيرات واستعدادات هيئة حلفا الجديدة الزراعية للموسم الصيفي بالمشروع الذي يستهدف زراعة 349 الف فدان بمحاصيل الذرة والفول السوداني والقطن وزهرة الشمس والعدسية.

واطمأنت اللجنة برفقة مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الدكتور علي محمد علي بوقوفها علي حواشة المزارع محمد احمد مغربي تفتيش المدينة علي جهود المزارعين والهيئة وبداية عمليات زراعة الفول السوداني خاصة ان الهيئة عملت علي نجاح محصول القمح بصورة كبيرة في العروة الشتوية.

وثمن مدير الهيئة المكلف المهندس محمد عبده اختيار اللجنة لمشروع حلفا الجديدة الزراعية لبداية الطواف علي المشاريع الزراعية الامر الذي يؤكد ان ملف الزراعة وضع في مقدمة الاهتمامات لدي المجلس العسكري الانتقالي.

وأكد وكيل وزارة الزراعة والغابات بابكر عثمان ان هيئة حلفا الجديدة الزراعية دخلت الموسم الزراعي الصيفي بصورة جيدة وان التحضيرات مطمئنة مشيدا بمستوي التنسيق بين الهيئة والمزارعين الامر الذي افضي الي نتائج جيدة مجددا اهتمام الدولة بامر الزراعة وجعلها في مقدمة الاولويات .

وعلي ذات الصعيد وقف وفد اللجنة المشتركة من المجلس الانتقالي ووزارتي الزراعة والغابات والري والموارد المائية علي عمليات إزالة الإطماء والحشائش من القناة الرئيسية بمشروع حلفا الجديدة الزراعي فرع صابر الى جانب جسر الحماية من الناحية الغربية للمشروع .

وأكد مدير ادارة عمليات الري بمشروع حلفا الجديدة الزراعي جاهزية الادارة للامداد المائي للمشروع عبر القنوات الرئيسية والفرعية مشيرا الى ان هنالك اعمالا يجري العمل فيها والتي تعتبر امتدادا للاعمال خلال العروة الصيفية مبينا انه تم ضخ كميات مقدرة من المياه لزراعة محصول الفول السوداني.

فيما اوضح المهندس احمد حماد وكيل وزارة الري نسبة الاعمال المقدرة لازالة الاطماء والحشائش الى جانب المبالغ المالية المرحلة من العام 2018 على ان يبدأ السحب لاعمال العام الحالي خلال الشهر المقبل مستعرضا الاعمال الفنية التي تمت خلال الفترة الماضية فيما يختص بتأهيل قنوات الري المختلفة بالمشروع.

وعقد الوفد اجتماعا بهيئة حلفا الجديدة الزراعية ضم ادارة الهيئة والمزارعين بالمشروع بحضور والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد تم من خلاله استعراض كافة العقبات التي تعترض المشروع في الجوانب الادارية والفنية وسبل معالجتها باعتبار ان مشروع حلفا الجديدة يعتبر من المشاريع الزراعية الرائدة في السودان .

وقدم مديرو الادارات المتخصصة تنويرا شاملا حول اداء اداراتهم والرؤية الموضوعة في اطار تأهيل المشروع وتطوير العمليات الزراعية من خلال اتباع الأنظمة الزراعية الحديثة وتطبيقها لزيادة الانتاج والانتاجية بالمشروع داعين في ذات الوقت لتنفيذ البرنامج الموضوع لتأهيل المشروع عبر صندوق إعمار الشرق الامر الذي يضمن تحقيق المشروع لاهدافه .

وأكد وكيل وزارة الزراعة والغابات اهتمام الوزارة بامر المشروع وسعيها لمراجعة العديد من الاشياء المتعلقة بالمشروع مؤكدا ان المشروع يشهد عملا مهما في اطار تحضيرات الموسم الصيفي .

واستعرض رئيس وفد اللجنة الفريق السر الامين الموجهات العامة في اطار رؤية المجلس العسكري الانتقالي في الاهتمام بالزراعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية .

سونا