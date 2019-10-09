الخرطوم (smc)

قال أنه لابد من عقد حوار يتناول طبيعة الأزمات

دعا حزب المؤتمر الشعبي إلى ضرورة العمل لإيجاد خطة إسعافية عاجلة للخروج من الأزمات الحالية التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أهمية السعي نحو الإجماع الوطني والوصول لتوافق حول جميع القضايا.

وقال د. أبوبكر عبدالرازق القيادي بالشعبي في تصريح لـ(smc) إن التخطيط للمستقبل والإهتمام بالبرامج والمشاريع الواقعية ذات رؤية جديدة كلها عوامل ستقدم البلاد للأمام، مؤكداً إستعداد الحزب للتعاون في قضايا السلام والإقتصاد من أجل مصلحة الوطن، ونادى على أهمية الإنفتاح على الأحزاب السياسية بلا إستثناء أو إقصاء لأي أحد.

ودعا عبدالرازق إلى عقد مؤتمر للحوار يتناول طبيعة الأزمات التي تمر بها البلاد.