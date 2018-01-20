المالية: انفتاح مستمر للبنك المركزي من أجل تدفق العملات الأجنبية

الخرطوم (smc)

أكدت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي تكثيف جهودها لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتقليل الوارد للمساهمة الفاعلة في استقرار أسعار العملة الوطنية.

وكشف د. مجدي يس وزير الدولة بوزارة المالية في تصريح لـ(smc) عن إتخاذ جملة من الإجراءات من أجل توفير النقد الأجنبي بالبلاد، مشيراً إلى أن البنك المركزي خاطب البنوك لتبادل العملات لبدء التحويلات المصرفية فعلياً مع البنوك الخارجية عقب التسهيلات في التعامل المصرفي التي طرأت على المعاملات السودانية بالبنوك مؤخراً.

وقال يس إن الانفتاح الخارجي للبنك المركزي لم يتوقف من أجل تدفق العملات الأجنبية، مبيناً أن اتفاق البنك المركزي والبنك السعودي سيكون إضافة حقيقية ويساهم في استقرار سعر الصرف عقب التنفيذ الفعلي.