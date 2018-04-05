المالية تعتزم إصدار صكوك دولية بقيمة مليار دولار

قال وزير المالية، الفريق أول محمد عثمان الركابي، يوم الخميس، إن الحكومة تعتزم بيع صكوك دولية بنحو مليار دولار في العام الجاري للمساعدة في تمويل الميزانية.

وأوضح الركابي، لـ”رويترز” على هامش مؤتمر في تونس، “ستصدر الحكومة السودانية صكوكاً “قيمتها” نحو مليار دولار للمرة الأولى”.

وأضاف قائلاً “سيتم ذلك في أواخر العام الحالي لتمويل ميزانية 2018” لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتابع “بدأنا بالفعل بالصكوك المحلية لكنها ستكون المرة الأولى التي نصدر فيها صكوكاً في السوق الدولية”.

وأقر البرلمان في ديسمبر ميزانية 2018 متضمنة عجزاً من المتوقع أن يبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الميزانية نمو الاقتصاد 4% في 2018، حسبما قال مجلس الوزراء بعد موافقته على مشروع القانون، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو في 2017 بلغ 3.25%.

وكالات