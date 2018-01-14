المبعوث البريطاني للسودان يزور الخرطوم يناير الجاري

الصورة: السفير البريطاني في الخرطوم

الخرطوم (smc)

أعلن السفير البريطاني بالخرطوم مايكل أرون عن زيارة المبعوث البريطاني الخاص للسودان كريستوفر تروث للخرطوم خلال الشهر الجاري لعقد لقاءات مع الحكومة السودانية دعماً لعملية السلام بالبلاد.

وقال أرون في تصريح لـ(smc) أن المنتدي الإستثماري السوداني البريطاني الذي عقد بلندن بين رجال الأعمال بالبلدين يمثل ضربة البداية لإعطاء الشركات البريطانية معلومة كافية عن مقومات الإستثمار بالسودان.

وأوضح أرون إن الحوار الإستراتيجي بين الخرطوم ولندن يمثل دعماً لمسيرة العلاقات الثنائية بالبلاد ،مؤكداً إن لندن تعمل علي مساعدة السودان في إحلال عملية السلام.