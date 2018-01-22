المبعوث البريطاني يشيد بالأثر الإيجابي لجمع السلاح بدارفور

اشاد المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان كريستوفر اتروتت، بالتقدم الأمني الكبير في دارفور والذي أحدثته حملة جمع السلاح التي أطلقتها رئاسة الجمهورية ودشنتها في ولايات دارفور قبل أن تشمل بقية ولايات البلاد.

والتقى رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. التيجاني سيسي محمد أتيم، بمنزله المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان كريستوفر اتروتت، بحضور السفير البريطاني مايكل آرون سفير المملكة المتحدة بالسودان.

وقال مسؤول القطاع السياسي والإعلام بحزب التحرير والعدالة القومي أحمد فضل عبدالله -بحسب وكالة السودان للأنباء- إن اللقاء تناول مسيرة السلام في السودان عامة ودارفور على وجه الخصوص، لا سيما جولة المفاوضات المرتقبة بين الحكومة والحركات المسلحة، بالإضافة إلى عملية جمع السلاح.

وعبر اتروتت عن امتنانه وشكره لحزب التحرير والعدالة القومي على جهوده في تحقيق السلام واستقرار الأوضاع في البلاد، مشيداً بتوجه الدولة لجمع السلاح ولما تحقق من استقرار في دارفور.

الشروق