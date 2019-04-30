المجلس الانتقالي يقبل استقالة 3 من أعضائه

أعلن المجلس العسكري الانتقالي قبول استقالة ثلاثة من أعضائه هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، والإثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

وتقدم هؤلاء باستقالاتهم الأسبوع الماضي في أعقاب اتهامات وجهها لهم المحتجون وقوى الحرية والتغيير بموالاتهم للنظام المخلوع.

وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد قال في وقت سابق إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه للبت فيها.

وكالات

“الانتقالي” يقبل استقالة 3 من أعضائه

الثلاثاء, 30 أبريل 2019 15:16 التحديث الأخير ( الثلاثاء, 30 أبريل 2019 16:15 )

[الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري]

الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري

أعلن المجلس العسكري الانتقالي قبول استقالة ثلاثة من أعضائه هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، والإثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

وتقدم هؤلاء باستقالاتهم الأسبوع الماضي في أعقاب اتهامات وجهها لهم المحتجون وقوى الحرية والتغيير بموالاتهم للنظام المخلوع.

وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد قال في وقت سابق إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه للبت فيها.

وكالات