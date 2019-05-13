المجلس العسكري: لاحسابات للبرهان بمواقع التواصل

نفي المجلس العسكرى الانتقالى وجود أي حسابات للسيد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن علي مواقع التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ، تويتر، إنستغرام، واتساب) وأشار المجلس فى تعميم صحفي إلي أن الحسابات التي تحمل أسمه أو صورته علي هذه المواقع جميعها مزورة وغير صحيحة وأن المجلس بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها. ونوه إلي ضرورة الإنتباه الي عدم الاخذ بأي معلومات أو تصريحات منشورة فيها.
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