المجلس العسكري: لافض للاعتصام بالقوة ومايحدث خارجه سيحسم

جدد المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صحفي أصدره اليوم تأكيده على عدم فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالقوة، مشدداً على حسم الممارسات السالبة خارج منطقة الاعتصام.

وفيما يلي نص التعميم الصحفي للمجلس:

تعميم صحفي

تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هنالك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، عليه نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين على وجه الخصوص أن هذا الحديث عار من الصحة تماما وقد ظل المجلس العسكري يكرر أنه لا فض للاعتصام بالقوة ، أما ما يحدث خارج منطقة الإعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم .

حيث قامت مجموعات بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويُحدث نوعا من الفوضى والمضايقات، وهذا الامر سيجد من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم.

وكالات