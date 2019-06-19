المجلس العسكري يتعهد بحل كافة المشاكل التي تواجه هيئة المياه

الخرطوم ( smc )

قام بتوفير كميات من مدخلات تنقية المياه تكفي حتى نهاية العام

أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم إستعدادها لمواجهة كافة الطوارئ التي تواجه المياه خلال موسم الخريف والدميرة، في وقت أعلنت فيه عن توفير المجلس العسكري لكميات من مدخلات تنقية مياه الشرب تكفي حتى نهاية العام.

وثمن المهندس مالك عمر عبيد مدير الهيئة في تصريح لـ(smc) جهود المجلس العسكري الانتقالي وإهتمامه بحل مشاكل المياه بالولاية ، كاشفاً عن قيام المجلس بدعم الهيئة بـ(105) ألف جنيه لتوفير مضخات ومولدات اضافية للمحطات، مضيفاً إن الهيئة وجدت من المجلس العسكري اذناً صاغية لمشكلاتها والعمل على حلها، مؤكداً إستقرار الإمداد المائي وعمل كافة مصادرها بكفاءة عالية، معلناً عن خطة لتنفيذ عدد من المحطات لمعالجة شح المياه بعدد من مناطق الخرطوم.

وأعلن عبيد عن تشكيل وزارة البني التحتية بالولاية لجنة لحصر الخسائر التي خلفتها الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن عدد من منشآت الهيئة تعرضت لعمليات نهب وتخريب خاصة إتلاف “بلوفات المياه” ببعض مناطق الولاية.