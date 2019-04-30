المجلس العسكري يحذر من إشاعة الفوضى

حذر المجلس العسكري الانتقالي من التفلتات والإخلال بالأمن، وقطع بأنه لن يسمح بإشاعة الفوضى في البلاد، وقال إن الواجب الأخلاقي تجاه الشعب السوداني يحتم عليه الانتقال به إلى دولة ديمقراطية حديثة متطورة، والاستمرار في عملية التفاوض مع قوى إعلان الحرية.

وأقر عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن ياسر عبدالرحمن العطا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء بوزارة الدفاع، بأن الشباب هم قادة الثورة، مؤكداً أن المجلس العسكري اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على شراكة حقيقية لتسيير الفترة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

واستعرض ما تم الاتفاق عليه في وثيقة إعلان الحرية والتغيير وما تم طرحه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على انتقال الثورة من مرحلة الاعتصام إلى مرحلة بناء الدولة خلال الفترة الانتقالية.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، أن المجلس العسكري سيظل يمد يده بيضاء لقوى إعلان الحرية والتغيير، مؤكداً الاستمرار والمضي قدماً في الشراكة معهم، للوصول إلى حل فيما تم طرحه من قضايا.