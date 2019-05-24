المجلس العسكري ينعى حسنين

يتقدم المجلس العسكري الإنتقالي بخالص التعازي لأسرة وأنصار ومؤيدي الأستاذ علي محمود حسنين الذي لبى نداء ربه صباح اليوم ويسأل الله العظيم وببركة الشهر الكريم أن يتقبله ويرحمه رحمة واسعة.

فقد كان الفقيد خلال مراحل حياته كلها رمزا وطنيا خالصا ورقما مهما في مسيرة الديمقراطية في البلاد فقد كرس حياته من أجل الحرية والإنعتاق وعمل عقب عودته للبلاد بفاعلية مع المجلس العسكري من أجل إرساء الإستقرار بالبلاد.

والمجلس العسكري الإنتقالي إذ ينعيه يؤكد أن مسيرة الفقيد الداعية للحرية والديمقراطية والإستقرار ستتواصل بإذن الله.

سونا

وكالة السودان للأنباء

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