النائب العام: تحويل بلاغات تهريب الذهب والعملة لنيابة أمن الدولة

اتصالات لاسترداد عدد من المتهمين من دول الخليج

الخرطوم (smc)

كشف مولانا عمر أحمد محمد النائب العام عن تحويل البلاغات المتعلقة بتهريب الذهب والعملة إلى نيابة أمن الدولة في وقت أعلن فيه عن اتصالات مع بعض الدول لإسترداد عدد من المتهمين من السعودية والامارات ودول الخليج لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وقال النائب العام في تصريح لـ(smc) إن هناك تعاون كبير بينهم وعدد من السلطات المختصة من الدول العربية لاسترداد المتهمين خلال الأيام القادمة، مبيناً أن النيابة تقوم بإجراءات ما قبل المحاكمة فيما يتعلق بإعانة الدولة في تحريك بلاغات التهريب والعملة.

وأوضح أن النيابة لها إسهام كبير في الإشارة لمواطن الخلل في نوافذ التهريب عبر حدود البلاد المختلفة.