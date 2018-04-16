المدير العام لجهاز الأمن يشارك في احتفال زواج البركة العاشر بشمال دارفور

الفريق أول صلاح عبد الله يفتتح وحدة أمن مليط ويعقد لقاءات مع الفعاليات الشعبية

المدير العام يقف على إنجازات جهاز الأمن بشمال دارفور

الفاشر (smc)

زار الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله محمد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دافور برفقته وفد رفيع من قيادات الجهاز وذلك لمشاركة إدارة أمن الولاية في زواج منسوبيها (زواج البركة العاشر).

وكان في إستقباله عند وصوله بمطار الفاشر صباح الإثنين السيد والي الولاية الأستاذ عبد الواحد يوسف وأعضاء حكومته وقيادات العمل التشريعي والتنفيذي وقيادات القوات النظامية.

ورافق والي الولاية وقيادات الولاية المدير العام لجهاز الأمن إلى محلية مليط لإفتتاح المباني الجديدة للوحدة وكان في استقبالهم معتمد المحلية العميد شرطة عبد الكريم يوسف وعقد سيادته لقاء مع القيادات الشعبية والرسمية بالمحلية.

وفي الفاشر عقد المدير العام للجهاز لقاء مع كافة الفعاليات التي تضم الشباب والطلاب والمرأة مطمئناً أهل دارفور، متحدثاً عن دور الجهاز تجاه المجتمع، شاكراً لهم حفاوة الإستقبال.

والتقى المدير العام لجهاز الأمن بمنسوبي الجهاز بالولاية وتلقى تقريراً من مدير إدارة أمن شمال دارفور العميد عوض الكريم القرشي والذي أكد جاهزيتهم للعمل مع القوات النظامية الأخرى لامن وسلامة الولاية. ووقف المدير العام على إنجازات ومضبوطات الجهاز بالولاية.

وشارك المدير العام مساء الإثنين في مشروع الزواج الجماعي العاشر وقدم دعماً سخياً للمحتفى بهم.

