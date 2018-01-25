المركزي يحظر 130 شركة من المعاملات المصرفية

حظر بنك السودان المركزي، يوم الخميس، 130 شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير من أشكال التعاملات المالية والمصرفية كافة في البلاد. وأصدر المركزي منشوراً عممه على جميع المصارف العاملة يتضمن أسماء الشركات.

وأرجع بيان صادر عن البنك أسباب الحظر إلى عدم التزام الشركات بسداد مداخيلها من الصادرات طوال فترات سابقة.

والإثنين الماضي، حظر المركزي مصرف من عمليات التصدير والاستيراد. ووجه إنذاراً لستة مصارف أخرى لمخالفتها الضوابط، كما أعلن عن فصل نائب مدير عام وثلاثة مديري أفرع يعملون بأحد المصارف، وحرمانهم من العمل بالجهاز المصرفي.

وقال البنك، إن القرار يأتي في إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات وسياسات المركزي، لضمان انسياب موارد البلاد من حصائل الصادرات بالنقد الأجنبي. وأوضح القرار أن المصرف الذي حُظر من عمليات الاستيراد والتصدير، خالف الضوابط والموجهات.