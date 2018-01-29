المركزي يلزم البنوك بتسلم تحويلات المغتربين بالعملات الأجنبية

ألزم بنك السودان المركزى جميع المصارف المحلية، يوم الأحد، بتسليم تحويلات المغتربين بنفس العملات التي حولت بها. واتفق المركزي مع جهاز شؤون العاملين بالخارج بعد لقاءات تشاورية بينهم، لتقديم حوافز مصرفية للمغتربين.

وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، إن البنك أصدر عدداً من القرارات والمنشورات لإفساح المجال للقطاع الخاص لتعظيم دوره في استيراد السلع الأساسية، مع التشديد على المصارف على استغلال الموارد المتاحة من النقد الأجنبي، وفقاً لأوجه استخداماته التي حددتها الضوابط الصادرة منه.

وأعلن المركزي استمراره في شراء الذهب المنتج بالأسعار العالمية التي تعد مجزية للمنتجين للحد من عملية تهريبه للخارج.

وأشار المحافظ إلى أن القرارات كان لها مردود إيجابي تجاه انسياب حصائل عائد الصادرات، موضحاً أن عدداً ممن شملهم الحظر قاموا بتوفيق أوضاعهم، واستجلاب حصائل صادراتهم من خارج البلاد، وسيقوم المركزي بإعادة ضخها للمصارف بغرض استيراد السلع الأساسية والضرورية.

وأوضح أن القرارات تأتى في سياق فرض رقابة البنك المركزى من أجل تعزيز موارد النقد الأجنبي. وتابع “البنك سيتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة والمصلحة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعيد توازن سوق النقد الأجنبي”.

سونا