المصري صلاح أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017

انتزع المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مساء الخميس، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لكرة القدم لعام 2017.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي أقيم في العاصمة الغانية أكرا.

وتفوق صلاح على زميله بليفربول، السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعيش صلاح أفضل الفترات في مسيرته الكروية حاليًا؛ حيث أنه ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي (البريمرليج) هذا الموسم برصيد 17 هدفًا بفارق هدف خلف المتصدر هاري كين مهاجم توتنهام.

وعلى المستوى الدولي، ساهم صلاح بشكل كبير في تأهل الفراعنة لمونديال 2018، والمشاركة في العرس العالمي للمرة الأولى بعد غياب 28 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990.

وفازت النيجيرية أسيسات أوشوالا بجائزة أفضل لاعبة متفوقة على الجنوب إفريقية كريستينا كجاتلانا والكاميرونية جابرييل أبودي اونجين.

وانتزع الزامبي باتسون داكا جائزة أفضل لاعب صاعد متفوقًا على السنغالي كريبين دياتا والمالي سلام جيدو.

وفازت جنوب إفريقيا بأفضل منتخب للسيدات متفوقة على غانا تحت 20 سنة ونيجيريا تحت 20 سنة.