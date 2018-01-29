المعادن: اتصالات مع ألمانيا لتصنيع نقود ذهبية

كشف وزير المعادن أ.د.هاشم علي سالم، يوم الأحد، عن اتصالات قامت بها وزارته مع ألمانيا بخصوص تصنيع النقود الذهبية، مبيناً أن المصنع سيتم إنشاؤه في غضون شهرين من الآن، وسينتج مليون قطعة نقد ذهبية.

واطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، خلال لقائه، وزير المعادن أ.د.هاشم علي سالم، على الكميات التي تم إنتاجها من الذهب والتي وصلت 107 أطنان من الذهب.

وأوضح وزير المعادن، في تصريحات صحفية، أن النائب الأول وجه بتحسين الوضع في الأسواق الـ 75، مبيناً أن وزارته ستقوم في مطلع فبراير بتطوير وتحسين هذه الأسواق من خلال إنشاء وحدات علاجية وإسعافات وطاقة شمسية ومياه صحية نظيفة.

وقال إن اللقاء تطرق إلى رغبة بعض المستثمرين السعوديين في الاستثمار في مجال المعادن بالسودان. وكشف عن لقاء سيعقد بالرياض منتصف فبراير القادم في هذا الصدد.

وقال وزير المعادن إن اللقاء تناول أيضاً الجهود التي قامت بها وزارته في تخريط 12 ولاية، مبيناً أن عام 2018 سيشهد تخريط الولايات الست المتبقية، وذلك لتهيئة بيئة الاستثمار في مجال المعادن في كل ولايات السودان.