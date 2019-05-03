المعتصمون يؤدون الجمعة في ساحتين

أدى آلاف المعتصمين صلاة الجمعة أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، فيما ما زالت المواكب من مدن البلاد تصل مقر الاعتصام. وأدى المصلون صلاة الجمعة في ساحتين مختلفتين بميدان الاعتصام، بعد تزايد أعداد المشاركين.

وأم المصلين في الساحة الأولى الشيخ عيسى سليمان عبدالحميد. والذي دعا إلى “حكم رشيد وعادل، يمنح الضعيف حقه، ويوقف الظالم عند حده”. وشدد على ضرورة التناصح ومراعاة شعور الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن في الثورة، وذلك بعدم الإفراط في الفرح.

وأم المصلين في الساحة الثانية بمقر الاعتصام وفقاً لوكالة “الأناضول”، نائب رئيس المجمع الصوفي (أهلي) د. صلاح سر الختم. الذي قال إن السودانيين تدافعوا نحو الثورة تحت شعار: “حرية.. سلام.. وعدالة”.

وأضاف أن هذه القيم التي يدعو الثوار لتحقيقها هي التي بذل السودانيون أرواحهم لأجلها، فالعدالة والحرية والسلام للجميع.

وكالات