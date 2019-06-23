المعلمون بالخرطوم يباشرون عملهم إستعداداً لإستئناف الدراسة بالأحد

الخرطوم (smc)

إستخراج (3) ألف شهادة لطلاب الأساس يومياً

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن إستخراجها (3) ألف شهادة يومياً لطلاب شهادة مرحلة الأساس عبر مكاتبها بمحليات الولاية السبع توطئة للحاق الطلاب بالعام الدراسي الجديد، في وقت باشر فيه المعلمون بالولاية أعمالهم اليوم الأحد إستعداداً لإستئناف الدراسة للطلاب بمرحلتي الأساس والثانوي.

وقال سيد أحمد مدير إدارة التقويم والقياس بوزارة التربية الخرطوم لـ(smc) إن الوزارة شرعت في عمليات إستخراج شهادة الأساس بالولاية منذ 9 يونيو الجاري دون توقف أو الإلتفات لدعوات العصيان والإضرابات السابقة، مشيراً إلى إستخراجهم عشرات الآلاف من الشهادات خلال الفترة الماضية لكي يتمكن الطلاب من التسجيل للعام الدراسي الجديد.

وفي السياق كشفت جولة لـ(smc) لعدد من مدارس الخرطوم عن قيام مدراء التعليم بالمحليات والوحدات الإدارية المختلفة إلى جانب الموجهين بزيارات إلى المدارس للوقوف على مستوى ترتيبات إنطلاقة العام الدراسي الجديد المقرر له الأحد المقبل.

وشرع مدراء المدارس والمعلمون في وضع الجدول الدراسي اليومي وتوزيع الأساتذة وتصنيف الكتب توطئة لتوزيعها على الطلاب والتلاميذ بالفصول المختلفة.