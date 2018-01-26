المغرب ينضم إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي

وقال مراسلنا إن المغرب أصبح عضواً رسميا في المجلس الذي تمنحه منظمة الاتحاد الأفريقي صلاحيات للتحرك واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بأفريقيا خاصة خلال الأزمات والنزاعات.

وبحسب مصادر، فإن عضوية المغرب بالمجلس تعتبر نجاحا مهما للدبلوماسية المغربية التي وضعها هدفا رئيسيا منذ عودته إلى الاتحاد الافريقي.

ويشارك المغرب في مهام حفظ السلام الدولية خاصة في أفريقيا.

وكشف مكتب هيئة الأمم لمتحدة بالمغرب، في بلاغ، أن المغرب يحتل المرتبة 14 عالميا في ما يخص الإسهام بالقوات المسلحة في مهام حفظ السلام الدولية، حيث يشارك بـ1610 فردا، منهم 1586 جنديا، موزعين على بعثتين؛ الأولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 2010، والثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ 2014.