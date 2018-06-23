المكسيك تهزم كوريا الجنوبية وتقترب من دور الـ 16

واصلت المكسيك تألقها بعد فوزها المفاجئ على ألمانيا حاملة اللقب في المباراة الافتتاحية لتهزم كوريا الجنوبية 2-1 يوم السبت وتقترب من التأهل لدور 16 في كأس العالم لكرة القدم.

تقدمت المكسيك في الدقيقة 26 عبر كارلوس فيلا من ركلة جزاء احتسبت عندما لمس جانج-هيون-سوو الكرة بيده وأشعل الهدف حماس عدد كبير من الجمهور المكسيكي في استاد روستوف.

وضاعف خافيير هرنانديز الهداف التاريخي للمكسيك التقدم في الدقيقة 66 بعد إنهاء رائع لهجمة مرتدة قادها هيرفينج لوزانو.

وهذا الهدف رقم 50 لهرنانديز مع منتخب بلاده والرابع في كأس العالم ليعادل سجل لويس هرنانديز هداف المكسيك في تاريخ النهائيات.

وسجل سون هيونج-مين أيقونة كوريا الجنوبية هدف حفظ ماء‭ ‬الوجه في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

وستحجز المكسيك مكانها في الدور الثاني اذا فشلت المانيا في التغلب على السويد بالمجموعة السادسة في وقت لاحق يوم السبت.

وستودع كوريا الجنوبية، التي لا تملك أي نقطة وفازت مرة واحدة في آخر 11 مباراة بكأس العالم، المسابقة اذا تعادلت السويد أو فازت على المانيا.

وقال هرنانديز “وصلنا إلى روسيا بعد التعرض لكثير من الانتقادات لكننا نعمل بجد ونملك الكثير من المواهب ونتحلى بالتواضع والآن فزنا على المانيا وكوريا الجنوبية وسنحتفظ بالثبات قبل مواجهة السويد”.

وأضاف “يجب أن نواصل العمل وأن نتحلى بالتواضع. اليوم سنحتفل وغدا سنبدأ العمل من جديد”.