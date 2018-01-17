المنتخب المغربي يهزم غينيا بالثلاثة ويتأهل في «الشان»

حقق المنتخب المغربي المحلي فوزه الثاني على التوالي في بطولة أفريقيا للمحليين «الشان» بعد تغلبه مساء اليوم على نظيره الغيني، 3 – 1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات المجموعة الأولى بأعادير.

وسجَّل المنتخب المغربي هدفه عن طريق مهاجمه أيوب الكعبي، في الدقيقة 27 من الشوط الأول، قبل أن يعدِّل المنتخب الغيني النتيجة بعد دقيقة واحدة، عن طريق اللاعب سايويا كامارا، وسجل أيوب الكعبي الهدفين الثاني والثالث للمغرب في الدقيقتين 64 و68.

وبذالك يكون المنتخب المغربي تأهل رسميًا إلى الدور الثاني، دون أن ينتظر لقاءه المقبل أمام السودان الذي سبق أن فاز على غينيا في مباراته الأولى، فيما فاز المغرب على موريتانيا بأربعة أهداف لصفر.